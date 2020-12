Formule 1

Formule 1 : L'analyse de Carlos Sainz après la surprise Russell !

Publié le 9 décembre 2020 à 22h35 par La rédaction

Alors que George Russell a terminé le Grand Prix de Sakhir à la huitième place, le pilote britannique a impressionné au volant d'une Mercedes. De quoi faire regretter à Carlos Sainz Jr. les différences entre les écuries.

C'est le lot des sports mécaniques. Le pilote n'est pas le seul à entrer en compte pour obtenir un résultat, la voiture est tout aussi importante. Alors que le constat était déjà accablant en Formule 1, l'expérience de George Russell chez Mercedes a encore plus démontré le phénomène. Comme un symbole la 8e place de dimanche dernier, meilleur résultat de la carrière du Britannique, n'attise que les regrets, alors que des abandons et une 11e place étaient jugés inespérés chez Williams. Promu avec les flèches d'argent après le test positif de Lewis Hamilton au coronavirus, George Russell s'est retrouvé aux avant-postes tout au long du week-end : leader des essais libres, à 26 millièmes de la pole position, puis promis à une première victoire. Une erreur de l'écurie de Brackley a anéanti les chances du pilote de 22 ans, mais sa performance étonnait, tant George Russell était habitué au tréfonds des Grand Prix.

« La Formule 1 passe à côté de quelque chose »