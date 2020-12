Formule 1

Formule 1 : Toto Wolff s’enflamme pour George Russell !

Publié le 7 décembre 2020 à 18h35 par La rédaction

Appelé par Mercedes pour remplacer Lewis Hamilton, George Russell aurait pu s’imposer au Grand Prix de Sakhir dimanche. Toto Wolff est apparu agréablement surpris des bonnes performances du jeune pilote.

Habituellement pilote titulaire pour Williams, George Russell était attendu au tournant par les observateurs ce week-end sur le Grand Prix de Sakhir. Le jeune britannique, qui a remplacé au pied-levé Lewis Hamilton, a répondu aux attentes. Mieux encore, il semblait bien parti pour s’imposer dimanche, avant qu’une erreur grossière de Mercedes ne plombe sa performance. Qu’à cela ne tienne, si son week-end s'avère frustrant, George Russell a marqué des points auprès des champions du monde, dont il semble voué à porter les couleurs en tant que titulaire un jour où l’autre. Dans des propos rapportés par NextGen Auto , Toto Wolff a vivement félicité la pépite du circuit.

« Il a tout le potentiel dont une star à besoin »