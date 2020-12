Formule 1

Formule 1 : Alain Prost voit grand pour l’avenir de Lewis Hamilton !

Publié le 6 décembre 2020 à 18h35 par La rédaction

Septuple champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton n’a sûrement pas fini de chasser les records avec Mercedes à en croire Alain Prost.

Même quand il n’est pas présent sur un circuit de F1, Lewis Hamilton continue de faire parler de lui. S’il a été remplacé par George Russell pour le Grand Prix de Bahreïn puisqu'il est positif au coronavirus, Lewis Hamilton (35 ans) a déjà remporté le titre cette saison, égalant au passage le record de Michael Schumacher avec sept couronnes mondiales. Alors que le Britannique est toujours en discussions avec Mercedes pour prolonger son contrat la saison prochaine, Alain Prost pense que Hamilton battra le record de Schumacher.

« Il n’y a pas de raison que sa domination s’arrête en 2021 »