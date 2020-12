Formule 1

Formule 1 : Mercedes répond à l’appel de Romain Grosjean !

Publié le 6 décembre 2020 à 10h35 par La rédaction

Alors que Romain Grosjean espère être remis de ses blessures pour disputer le dernier Grand Prix de la saison à Abu Dabi, Mercedes pourrait lui offrir une chance si le Français n’était pas guéri dans les temps.

La course contre la montre a commencé. Après son terrible accident survenu lors du Grand Prix de Bahreïn dimanche dernier, Romain Grosjean tente de se remettre de ses brûlures aux mains au plus vite. Son objectif est clair : disputer la dernière course de la saison à Abu Dabi le 13 décembre. Romain Grosjean quittera en effet la Formule 1 au terme de la saison et espère finir sur une note positive. Mais s’il était dans l'incapacité de tenir sa place, le Français a récemment déclaré vouloir quand même remonter dans une F1.

Toto Wolff pourrait laisser Grosjean piloter une Mercedes !