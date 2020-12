Formule 1

Formule 1 : Cette énorme révélation de Romain Grosjean sur son accident !

Publié le 5 décembre 2020 à 9h35 par La rédaction

Victime d'un terrible accident lors du Grand Prix de Bahreïn, Romain Grosjean a affirmé qu'il n'avait à aucun moment aperçu Daniil Kvyat dans son rétroviseur, qui se trouvait dans son angle mort.

Près d'une semaine après son accident lors du Grand Prix de Bahreïn, Romain Grosjean est désormais sorti de l'hôpital et a fait son retour dans les paddock, en espérant pouvoir prendre le volant de sa Haas une dernière fois lors du Grand Prix d'Abu Dhabi avant de quitter la Formule 1, n'ayant pas été prolongé par l'écurie américaine, tout comme son coéquipier Kévin Magnussen. Le pilote français est ainsi revenu sur le terrible accident dont il a été victime, miraculé après avoir passé 28 secondes au milieu des flammes après avoir perdu le contrôle de sa monoplace suite à un contact avec l'AlphaTauri de Daniil Kvyat. Toutefois, Romain Grosjean a affirmé que si son coup de volant était un peu agressif, à aucun moment il n'avait aperçu le Finlandais dans ses rétroviseurs...

« Il n’y avait aucune chance que je vois à un moment Daniil dans mes rétros »