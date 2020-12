Formule 1

Formule 1 : Romain Grosjean reconnaît une erreur après son accident !

Publié le 3 décembre 2020 à 17h35 par La rédaction

Après avoir survécu au terrible accident survenu lors du Grand Prix de Bahreïn, Romain Grosjean a reconnu que le Halo de sécurité récemment instauré en F1 lui avait sauvé la vie.

Romain Grosjean se souviendra toute sa vie de cet accident. À 3 Grands Prix de mettre un terme à sa carrière en Formule 1, Romain Grosjean a frôlé la mort lorsque sa monoplace a heurté violemment une rambarde de sécurité. Après 28 secondes dans les flammes, le Français a réussi à s’extraire de la carcasse de l’engin et ne souffre que de brûlures aux mains et aux chevilles. S’il a récemment expliqué vouloir s’investir davantage dans la sécurité en Formule 1, Romain Grosjean a aussi changé d’avis sur certaines technologies de la F1.

« Je ne me vois plus rouler dans une voiture sans Halo »