Formule 1

Formule 1 : Romain Grosjean veut améliorer la sécurité en F1 !

Publié le 3 décembre 2020 à 14h35 par La rédaction

Le Français Romain Grosjean a été victime d’un spectaculaire accident de Formule 1 lors du Grand Prix de Bahreïn. Si par chance, il s’en est sorti sans trop de dommages, Grosjean souhaite que la sécurité soit encore plus importante.

Romain Grosjean est un miraculé. Après avoir passé 28 secondes dans les flammes, le Français de 35 ans ne souffre que de quelques brûlures et a pu récemment quitter l’hôpital. Pourtant, lorsqu’on revoit les images de son choc et sa monoplace coupée en deux, on se demande encore comment Romain Grosjean a-t-il pu s’en sortir aussi miraculeusement… Depuis des décennies et de multiples accidents, la Formule 1 n’a cessé d’apprendre de ses erreurs. Si Romain Grosjean a récemment rendu hommage à Jules Bianchi, le Français est conscient que des améliorations technologiques sont encore possibles.

« Si je peux aider les futures générations de jeunes pilotes... »