Formule 1

Formule 1 : Le vibrant hommage de Romain Grosjean à Jules Bianchi !

Publié le 3 décembre 2020 à 10h35 par La rédaction

Pris au piège des flammes lors de son accident au Grand Prix de Bahreïn dimanche dernier, Romain Grosjean a reconnu qu’il devait sa vie à un homme, Jules Bianchi.

Romain Grosjean a de la chance d’être encore en vie. Il le sait. Lancé à 221 km/h dans la rambarde de sécurité lors du Grand Prix de Bahreïn dimanche dernier, le Français doit son salut au halo de sécurité instauré sur toutes les monoplaces de Formule 1 depuis 2018. Ce, à la suite des analyses menées suite au décès de Jules Bianchi survenu 9 mois après avoir voilement percuté une dépanneuse lors du GP du Japon en octobre 2014. Si Romain Grosjean est sorti de l’hôpital avec quelques brûlures aux mains et aux chevilles, il a tenu a rendre hommage à son compatriote décédé à l’âge de 25 ans.

« Jules (Bianchi) m’a sauvé la vie »