Formule 1 : Ce nouveau témoignage fort sur l'accident de Romain Grosjean !

Publié le 30 novembre 2020 à 16h35 par La rédaction

Dimanche, Romain Grosjean a frôlé la mort dans un accident terrible au départ du Grand Prix de Bahreïn. Soulagé, Ross Brawn a encensé la mise en place du halo, qui a permis de sauver la vie du Français.

Après la terreur, le soulagement. Ce dimanche, le Grand Prix de Barheïn a été le théâtre d’un terrible accident. Romain Grosjean, touché par Daniel Kvyat, a vu sa monoplace s’embraser instantanément après avoir heurté les barrières. 28 interminables secondes plus tard, le Français est parvenu à s’extraire de la voiture, et ne souffre heureusement que de brûlures aux mains. Au vu des images choquantes, le pilote de Haas doit très probablement sa vie au halo, structure métallique installée sur les voitures depuis 2018 et visant à protéger l’habitacle des pilotes. Pour Ross Brawn, directeur sportif du championnat du monde de Formule 1, cela ne fait aucun doute.

« Le halo a sauvé la mise de Romain »