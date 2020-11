Formule 1

Formule 1 : Le récit glaçant du sauvetage de Romain Grosjean !

Publié le 30 novembre 2020 à 11h35 par La rédaction

Alors que la voiture médicale a secouru Romain Grosjean après son terrifiant accident au départ du Grand Prix de Bahreïn, Ian Roberts, le médecin attitré, a raconté son intervention.

Les risques et les accidents font partie de la Formule 1. Mais parfois, les incidents sont démesurés, comme la sortie de route effroyable de Romain Grosjean dans le premier tour du Grand Prix du Bahreïn. Pour protéger les pilotes, de nombreuses mesures sont mises en place par la FIA. Le halo a été intégré à toutes les monoplaces en 2018, un système pensé depuis la blessure de Felipe Massa en 2009 et instauré quelques années après l'accident mortel de Jules Bianchi. Ce dimanche, cet arceau placé devant la tête de Romain Grosjean a très probablement sauvé la vie du pilote français. Autour aussi, les protections ont été renforcées à travers le temps, avec l'adaptation des barrières de sécurité et la multiplication des commissaires. Toutefois, rien ne peut empêcher les accrochages et les sorties de route. D'autant plus lors d'un premier tour où la vingtaine de monoplaces, roues en roues, jouent une grande partie de leur résultat. Alors, une voiture médicale est toujours en piste après un départ. Alan van der Merwe, pilote de la medical car , et Ian Roberts, médecin et coordinateur des secours sur les Grand Prix depuis 2013, sont les premiers à être arrivés à hauteur de l'accident de Romain Grosjean.

« Sa visière était complètement opaque et avait même fondu »