Formule 1

Formule 1 : Le patron de Haas apporte des nouvelles de Romain Grosjean…

Publié le 29 novembre 2020 à 16h35 par B.C.

Alors que Romain Grosjean a été victime d’un terrible accident au départ du Grand Prix de Bahreïn, le patron de Haas Gunther Steiner a apporté des nouvelles rassurantes sur l’état du Français.

Romain Grosjean est un miraculé. Difficile d’employer un autre mot au vu des images de son accident ce dimanche après-midi au départ du Grand Prix de Bahreïn. Le Français a perdu le contrôle de sa monoplace en tout début de course avant que celle-ci heurte violemment une barrière et prenne feu. Romain Grosjean est parvenu à s’extirper à temps de sa voiture coupée en deux et en flamme, provoquant l’arrêt du Grand Prix. Une image effroyable pour le pilote Haas qui souffrirait de brûlures au niveau des mains et des chevilles. Interrogé par la presse, le patron de l’écurie Gunther Steiner a apporté des informations sur l’état du Français.

« Il est conscient, il est ok »

« Il a peut-être des côtes cassées mais il est conscient. Il est ok, il va évidemment partir à l'hôpital mais il va bien. Quand vous voyez quelque chose comme ça... je pense qu'on a été chanceux. A ce moment là, on ne veut pas savoir comment ou pourquoi, vous voulez juste qu'il sorte de la voiture », a confié à la presse Gunther Steiner, dans des propos relayés par RMC .