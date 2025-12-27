Transfert au PSG : La fake news avec un ancien président !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ancien président du Libéria, George Weah a également porté le maillot du PSG quand il était joueur de football. Un club par lequel est passé celui qui était désigné comme son cousin : James Debbah. En 1998, il signait alors à Paris en provenance d’Anderlecht, mais voilà que Claude Le Roy, ancien directeur sportif du PSG, a souhaité rétablir la vérité.

George Weah en a porté des casquettes au cours de sa vie. Président du Libéria de 2018 à 2024, il a également connu une très belle carrière de joueur de football. Ballon d’Or notamment en 1995, il est passé par l’OM, le Milan AC ou encore le PSG. Le club de la capitale qui a aussi accueilli en 1998 celui qu’on présentait comme le cousin de George Weah : James Debbah.

« Je n'y étais pour rien du tout dans sa venue » Directeur du PSG à cette époque, Claude Le Roy a souhaité revenir sur le recrutement de James Debbah par le club de la capitale. C’est ainsi qu’il a fait savoir au cours d'un entretien accordé à Carré : « On a dit que j’ai fait venir James Debbah parce que c’était le cousin de Weah. Je n'y étais pour rien du tout dans sa venue et au contraire, je m’étais opposé à sa venue. D’autres voulaient qu'il vienne, je me suis incliné, on n’a pas la science infuse ».