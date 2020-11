Formule 1

Formule 1 : Ça se préciserait pour l’avenir de Romain Grosjean !

Publié le 28 novembre 2020 à 11h35 par La rédaction

Débouté de l’écurie Haas, Romain Grosjean réfléchit encore à la suite à donner à sa carrière. La piste de l’IndyCar se rapprocherait pour le Français.

Orphelin de toute écurie de Formule 1 après que Haas a décidé de le remplacer pour l’année prochaine, Romain Grosjean étudierait encore plusieurs possibilités pour rebondir au plus vite dans les sports automobiles. Alors que Mick Schumacher pourrait bien devenir le nouveau pilote de Haas, Romain Grosjean disputera les 3 derniers Grands Prix de la saison à Bahreïn et Abou Dabi, mais serait déjà tourné vers un avenir loin de la Formule 1.

Romain Grosjean en contact avec une écurie d’IndyCar ?