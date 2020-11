Formule 1

Formule 1 : Ricciardo évoque son départ de Renault !

Publié le 27 novembre 2020 à 12h35 par La rédaction

Après une première saison compliquée avec Renault, Daniel Ricciardo a glané deux podiums cette année. L’Australien, qui roulera pour McLaren en 2021, est revenu sur son départ, avec une certaine émotion.

En 2021, beaucoup d’écuries changeront de visage. Outre Haas, qui a décidé de changer ses deux pilotes, Renault, qui deviendra Alpine la saison prochaine, a troqué Daniel Ricciardo, arrivé en fin de contrat, contre Fernando Alonso. Au terme de ses deux saisons chez l’écurie française, l’Australien aura vécu une première année compliquée, avant de retrouver des couleurs cette saison, avec notamment deux podiums à la clé. Alors que son futur chez McLaren est décidé depuis longtemps, le pilote de 31 ans a concédé qu’il n’était jamais chose aisée de changer d’équipe.

« Ces décisions ne sont pas faciles »