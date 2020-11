Formule 1

Formule 1 : Daniel Ricciardo lâche un indice sur son avenir !

Publié le 24 novembre 2020 à 13h35 par La rédaction

À 31 ans, Daniel Ricciardo se lancera un nouveau défi en 2021 sous les couleurs de McLaren. S’il ne songe pas encore à raccrocher, l’Australien l’assure, il continuera tant que les performances seront au rendez-vous.

Pour sa dernière saison chez Renault, Daniel Ricciardo a retrouvé les joies du podium à deux reprises. Une bonne fin d’année pour l’écurie française et son pilote star, alors que ce dernier portera l’an prochain les couleurs de McLaren. À 31 ans, l’Australien qui a connu ses plus belles heures au volant d’une Red Bull, totalise tout de même 31 podiums dont 7 victoires en Formule 1. À l’aube d’un nouveau défi, il ne songe pas encore à raccrocher, comme il l’a déclaré sur Channel 4 , dans des propos relayés par Motorsport .

« Ma longévité sera dictée par ma compétitivité »