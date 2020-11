Formule 1

Formule 1 : Le message fort de Lewis Hamilton contre le racisme !

Publié le 22 novembre 2020 à 16h35 par La rédaction

Alors qu'il domine toujours la Formule 1, Lewis Hamilton mène en parallèle d’autres combats, comme celui contre le racisme qui lui tient particulièrement à coeur. Le Britannique s'est d'ailleurs confié sur cette lutte.

Depuis plusieurs mois, Lewis Hamilton se sert de la médiatisation de la Formule 1 pour s'exprimer contre le racisme. Depuis tout petit, le pilote Mercedes a souffert de nombreuses critiques le rabaissant à cause de sa couleur de peau. C’est en partie grâce à cela qu’il est devenu le champion qu’il est aujourd’hui. Septuple champion du monde de Formule 1 à 35 ans, Lewis Hamilton compte bien aller chercher le record absolu de titre en F1 dès la saison prochaine. Si son avenir chez Mercedes est pour l’instant en suspens, le Britannique a profité de sa mise en lumière pour faire passer un nouveau message contre le racisme.

« Que je retourne dans mon pays ? Je vais vous prouver que vous avez tort »