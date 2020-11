Formule 1

Formule 1 : La révélations de Lewis Hamilton sur Mercedes !

Publié le 21 novembre 2020 à 14h35 par La rédaction

Lewis Hamilton est récemment devenu champion du monde de Formule 1 pour la 7e fois. S’il n’a toujours pas prolongé avec Mercedes, le Britannique a expliqué comment il avait remodelé l’écurie en profondeur.

Fort de sept couronnes mondiales en Formule 1, Lewis Hamilton est devenu l’égal de Michael Schumacher. Le champion britannique a remporté 6 de ces 7 succès dans un baquet Mercedes. Depuis qu’il figure dans l’équipe de Toto Wolff, les flèches argentées n’ont plus cessé de s’améliorer de jour en jour. Si la mécanique et les moteurs de l’écurie allemande se sont perfectionnés, Mercedes doit aussi son salut à Lewis Hamilton.

« J’ai dû me battre pour essayer différentes choses »