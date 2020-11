Formule 1

Formule 1 : Ferrari jette déjà l'éponge face à Mercedes...

Publié le 20 novembre 2020 à 19h35 par La rédaction

En difficulté cette saison, Ferrari se retrouve 6e au classement constructeurs mais garde la possibilité de remonter sur le podium. Mattia Binotto fait le point sur le retard que peut combler son écurie.

Le septième titre historique de Lewis Hamilton a éclipsé le résultat des Ferrari à Istanbul. Alors que le pilote britannique a poursuivi sa domination, Sebastian Vettel est grimpé sur sa première boîte de la saison. Et Charles Leclerc a terminé au pied du podium après une faute dans les derniers virages. Avec ces 3e et 4e places, Ferrari a quelque peu relevé la tête. L'aboutissement d'un travail de sape pour se rapprocher du sommet, étape par étape. L'écurie de Maranello a surtout fait le plein de point lors de ce Grand Prix de Turquie, afin de se replacer au classement constructeurs. Actuellement sixièmes avec 130 points, les rouges ont creuser un petit écart avec leurs poursuivants et notamment Alpha Tauri.

Concurrencer Mercedes, un objectif trop élevé pour Ferrari