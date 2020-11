Formule 1

Formule 1 : Felipe Massa valide le départ de Vettel chez Ferrari !

Publié le 20 novembre 2020 à 12h35 par La rédaction

Après 6 ans chez Ferrari Sebastian Vettel ne sera pas reconduit la saison prochaine. L’ancien vice champion du monde, Felipe Massa, a apporté son soutien à Ferrari dans cette décision.

Aujourd’hui, Sebastian Vettel navigue dans les profondeurs du classement des pilotes, à une anonyme 13e place. Ferrari a donc décidé de se séparer de son quadruple champion du monde la saison prochaine. Le baquet laissé libre sera occupé par Carlos Sainz Jr. (McLaren). Si Sebastian Vettel (33 ans) a déjà de grands projets pour l’avenir, le pilote allemand a signé en faveur de Racing Point, qui deviendra Aston Martin l’an prochain. L’ancien de Ferrari, Felipe Massa, a analysé la situation de Vettel chez Ferrari.

« Son départ était la meilleure solution pour les deux parties »