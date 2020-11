Formule 1

Formule 1 : Vettel s’enflamme pour Charles Leclerc !

Publié le 17 novembre 2020 à 18h35 par La rédaction

Après deux ans à courir ensemble sous les couleurs de Ferrari, Charles Leclerc et Sebastian Vettel seront adversaires en 2021. À trois courses de la fin de la saison, l’Allemand a laissé un message plein d’espoir à son coéquipier.

Ce dimanche à Istanbul, Sebastian Vettel a enfin retrouvé des couleurs ! Après une saison 2020 chaotique, le quadruple champion du monde est parvenu à accrocher le podium, terminant troisième derrière Sergio Perez et l’intouchable Lewis Hamilton. Longtemps quatrième, l’Allemand a profité d’une bévue de Charles Leclerc pour s'emparer de sa place, un scénario de course qui a notamment suscité énormément de regrets pour le jeune Monégasque. Dans des propos relayés par NextGen Auto , le futur pilote de Racing Point a tenté de réconforter son coéquipier pour encore trois courses.

« Charles est la grande star du futur »