Formule 1

Formule 1 : Sebastian Vettel livre ses vérités après son podium !

Publié le 16 novembre 2020 à 11h35 par La rédaction

Dominé par son coéquipier, Sebastian Vettel vit une année compliquée. Mais à Istanbul, le pilote allemand a obtenu son premier podium de la saison. De quoi faire taire ses détracteurs et confirmer ses aptitudes.

Tout est allé si vite. Quatrième du Grand Prix de Turquie pendant un long moment, Sebastian Vettel a réussi à grimper sur le podium dans les derniers instants de la course. Dans une bataille à trois avec Sergio Perez et Charles Leclerc, Lewis Hamilton étant loin devant pour glaner la course et le titre mondial, le pilote allemand s'en est sorti, au détriment de son jeune coéquipier. En délicatesse avec ses pneus, le pilote mexicain perdait inexorablement du temps, jusqu'à commettre une erreur dans les derniers virages. En voulant saisir l'occasion de dépasser, Charles Leclerc s'est raté à son tour et son coéquipier en a profité. Sebastian Vettel est ainsi monté sur la boîte pour la première fois de la saison. En prise aux critiques, annoncé sur la pente descendante, le quadruple champion du monde s'est offert un bol d'air.

« En Formule 1, vous êtes toujours jugé sur votre dernière course »