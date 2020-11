Formule 1

Formule 1 : Romain Grosjean fait le bilan de sa carrière en F1 !

Publié le 15 novembre 2020 à 17h35 par La rédaction

Après 10 ans passés en Formule 1, Romain Grosjean ne prolongera pas avec Haas la saison prochaine et son avenir semble s’écrire loin de la F1. L’heure est donc au bilan pour le Français.

Alors que Lewis Hamilton vient d’être sacré champion du monde pour la septième fois, égalant ainsi le record de Michael Schumacher, Romain Grosjean, lui, s'apprête à tirer sa révérence au volant d’une Formule 1. Après avoir remis en cause son éviction de l'écurie Haas pour des raisons financières, le Français aurait maintenant d’autres objectifs loin de la F1. Actuellement 18e du classement des pilotes, Romain Grosjean sera monté sur 10 podiums durant sa carrière. Il dresse le bilan.

« Je n’ai pas de regret sur ma carrière »