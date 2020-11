Formule 1

Formule 1 : Verstappen répond au coup de gueule d'Hamilton !

Publié le 14 novembre 2020 à 9h35 par La rédaction

Alors que la première journée d'essais libres du Grand Prix de Turquie a été marquée par une piste relativement glissante, Max Verstappen a tenu à relativiser, contrastant ainsi avec l'énorme coup de gueule de Lewis Hamilton ce vendredi.

Ce vendredi, Lewis Hamilton n'a pas abordé le Grand Prix de Turquie dans les meilleures conditions lors des deux premières séances d'essais libres, finissant quinzième puis quatrième, à près d'une seconde de Max Verstappen. Alors qu'il pourrait décrocher son septième titre de champion du monde et égaler le record de Michael Schumacher en cas de victoire ce dimanche, le pilote britannique n'a pas caché sa colère vis-à-vis de l'asphalte glissant du circuit, qui a perturbé l'ensemble des pilotes de la grille ce vendredi. Vainqueur des deux séances d'essais libres, Max Verstappen semble quant à lui s'être bien acclimaté aux conditions particulières. En conférence de presse, le pilote néerlandais a brièvement répondu au coup de gueule de Lewis Hamilton, affirmant que tous les pilotes étaient dans le même cas de figure.

« C’est la même chose pour tout le monde »