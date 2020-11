Formule 1

Formule 1 : Bottas répond au coup de gueule d'Hamilton !

Publié le 13 novembre 2020 à 21h35 par La rédaction

Coéquipiers et adversaires dans la course au titre, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas ne partagent pas tout à fait la même impression sur le circuit d'Istanbul. Le pilote finlandais a apprécié les conditions difficiles.

La lutte pour le titre mondial risque de faire des étincelles. Alors que Lewis Hamilton a fusillé la piste d'Istanbul, Valtteri Bottas est resté plus mesuré. Des déclarations pas si anodines puisque les deux coéquipiers sont les deux derniers pilotes à pouvoir être sacré champion du monde. D'ailleurs, le verdict est tout proche. Le pilote finlandais semble même condamné. Valtteri Bottas est contraint à l'exploit tant son retard de 85 points paraît inexorable. Lewis Hamilton n'a besoin que de 19 unités en quatre Grand Prix pour rejoindre Michael Schumacher avec sept couronnes. Alors que le pilote britannique n'a manqué que deux podiums cette saison (4e en Autriche et 7e à Monza), un retournement de situation tiendrait presque du miracle.

« Cela ressemblait à du rallye, mais je me suis amusé »