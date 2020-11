Formule 1

Formule 1 : Bottas, Verstappen... Hamilton reçoit un énorme conseil pour son coéquipier

Publié le 11 novembre 2020 à 22h35 par La rédaction

Alors que Lewis Hamilton fait actuellement la paire avec Valtteri Bottas chez Mercedes, Jenson Button estime que le Britannique aurait besoin d’un autre coéquipier pour se réinventer.

Après avoir décroché deux records détenus jusqu’ici par Michael Schumacher, ceux du nombre de podiums et de victoires en Grand Prix, Lewis Hamilton pourrait, dès ce dimanche, devenir l’égal de l’Allemand, avec 7 titres de champion du monde. Cette saison encore, le Britannique a écrasé ses concurrents, avec pour principale menace son coéquipier Valtteri Bottas. Bien que performant au volant de sa Mercedes, le Finlandais possède tout de même des détracteurs. Dans des propos rapportés par Motorsport.com , Jenson Button a estimé qu'un autre pilote devrait épauler Lewis Hamilton.

« Il a besoin de ce challenge »