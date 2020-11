Formule 1

Formule 1 : Verstappen est pessimiste pour la saison prochaine !

Publié le 9 novembre 2020 à 11h35 par La rédaction

Encore contraint de jouer les seconds rôles derrière les deux Mercedes, Max Verstappen s’attend à un scénario similaire en 2021.

Cette saison encore, Mercedes survole le championnat du monde. L’écurie dirigée par Toto Wolff est déjà assurée de remporter le championnat des constructeurs, tandis que Lewis Hamilton fonce à toute vitesse vers son 7e titre mondial, suivi à bonne distance par Valtteri Bottas. Et derrière les deux coéquipiers, on retrouve Max Verstappen. Le Néerlandais, dont l’identité du futur partenaire demeure inconnue, n’arrive que très rarement à contrarier les plans de Mercedes au volant de sa Red Bull, et ne voit pas les choses changer en 2021.

« Je suis juste réaliste »