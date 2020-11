Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly annonce la couleur pour la saison prochaine !

Publié le 8 novembre 2020 à 16h35 par La rédaction

Alors que Pierre Gasly est performant chez AlphaTauri cette saison, Red Bull ne lui a pas offert, pour autant, une place l’année prochaine. Qu’à cela ne tienne, le Français est bien décidé à faire briller son écurie actuelle encore longtemps.

Victorieux à Monza cette année, Pierre Gasly rempilera pour une deuxième saison chez AlphaTauri l’année prochaine. Si son futur partenaire n’est pas encore connu, le Français sera sûrement le leader de l’écurie réserve de Red Bull. Aujourd'hui 10e du championnat des pilotes à 4 Grand Prix de la fin, Pierre Gasly n’oublie pas les contre-performances d’Alexander Albon chez Red Bull mais souhaite maintenant se concentrer sur AlphaTauri pour envisager l’avenir sereinement.

« Je suis heureux de prendre plus de responsabilités »