Formule 1

Formule 1 : Romain Grosjean encensé par son ancien patron !

Publié le 5 novembre 2020 à 13h35 par La rédaction

Romain Grosjean ne sera plus pilote chez Haas la saison prochaine. Bien que le Français soit critiqué par certains, son ancien patron chez Lotus a tenu à lui rendre hommage.

Il quittera la Formule 1 la saison prochaine. Après 10 ans passés dans un baquet de F1, Romain Grosjean n’a pas été conservé par son écurie, Haas, pour la saison prochaine. Tout comme son coéquipier, Kevin Magnussen, le Français n’aurait pas été reconduit pour des raisons financières. Même s’il reproche cette décision à Gunther Steiner, patron de Haas, le Français penserait déjà à l’avenir et à une carrière en IndyCar. À 34 ans et avec 10 podiums en Formule 1, Romain Grosjean a reçu un soutient de poids.

« Il était au niveau et il aurait dû gagner des courses »