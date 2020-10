Formule 1

Formule 1 : Romain Grosjean explique son départ de Haas !

Publié le 22 octobre 2020 à 20h35 par La rédaction

Alors qu'Haas a récemment déclaré le départ de ses deux pilotes en fin de saison, Romain Grosjean est revenu sur son épopée et son départ l'écurie américaine.

Comme pressenti ces dernières semaines, Haas a ce jeudi annoncé les départs de Romain Grosjean et Kevin Magnussen à l'issue de la saison. En difficulté cette saison, Romain Grosjean a inscrit ses deux premiers points de la saison lors de l'Eifel Grand Prix, sur le circuit du Nurburging. Cinq ans après son arrivée en provenance de Lotus, le pilote français espère ainsi trouver un nouveau baquet pour la saison prochaine. Si aucun successeur n'a pour le moment été annoncé, il pourrait s'agir de pilotes actuellement en F2 à l'image de Mick Schumacher ou Calum Ilott, alors que Romain Grosjean a avoué ne pas avoir été prolongé pour des raisons financières...

«Günther m’a dit que nous partions tous les deux pour raisons financières»