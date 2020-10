Formule 1

Formule 1 : Verstappen à Mercedes ? La réponse de Toto Wolff !

Publié le 20 octobre 2020 à 14h35 par La rédaction

Alors que Lewis Hamilton n'a toujours pas prolongé son contrat avec Mercedes, Toto Wolff a tenu à mettre un terme aux rumeurs envoyant Max Verstappen du côté de Mercedes.

Si Valtteri Bottas sera bel et bien au volant de Mercedes la saison prochaine, ce n'est toujours pas assuré pour Lewis Hamilton. Si les rumeurs vont dans le sens d'une prolongation, le triple champion du monde en tarde à trouver un accord, alors qu'il souhaiterait s'assurer que Toto Wolff reste à Mercedes pour donner son aval. Auteur d'une saison solide avec Red Bull, Max Verstappen est ainsi annoncé avec insistance du côté de Mercedes ces dernières semaines, mais Toto Wolff a tenu a clarifier la situation, tout en annonçant les pilotes ayant le plus de chances de rejoindre l'écurie si un changement venait à arriver.

« George Russel et Esteban Ocon seraient les premiers choix »