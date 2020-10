Formule 1

Formule 1 : Cette terrible révélation sur un retour de Pierre Gasly chez Red Bull !

Publié le 15 octobre 2020 à 22h35 par La rédaction

En lice pour le deuxième baquet Red Bull, Pierre Gasly enchaîne les bons résultats. Le Français espère être promu la saison prochaine, mais pour Paul Di Resta, ce serait désormais compromis.

La saison 2021 de Formule 1 est déjà au cœur des discussions. Entre la prolongation de Lewis Hamilton et celle de Toto Wolff, le motoriste de Red Bull et d'Alpha Tauri suscite l'intérêt. Mais pour les écuries au taureau, l'interrogation du choix des pilotes enfle. S'il est sûr que Max Verstappen pilotera une Red Bull, son coéquipier reste encore à désigner. Actuellement dans l'équipe première, la place d'Alex Albon est remise en cause par ses résultats peu convaincants. D'autant que Pierre Gasly enchaînent les bonnes notes. Notamment avec sa victoire à Monza, le deuxième pour Alpha Tauri après Sebastian Vettel en 2008 sur le même circuit.

« Un retour chez Red Bull semble impossible »