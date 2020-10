Formule 1

Formule 1 : De retour en piste, Fernando Alonso affiche sa joie de retrouver Renault !

Publié le 13 octobre 2020 à 13h35 par B.C.

Peu avant de prendre le volant de sa Renault pour une journée d'essais privés, Fernando Alonso n'a pas caché sa joie de retrouver les sensations de la Formule 1.

L'annonce de son retour a fait l'effet d'une bombe. Après son départ en 2018, Fernando Alonso va retrouver Renault pour prendre la succession de Daniel Ricciardo la saison prochaine, et le pilote de 39 ans n'a pas perdu de temps pour reprendre la piste. Ce mardi matin, Fernando Alonso était au volant de la Renault R.S.20 à Barcelone afin de participer à des essais privés pour une journée de tournage, l'occasion pour lui de retrouver des sensations au volant d'une monoplace. Peu avant de prendre le volant, Fernando Alonso n'a pas caché sa joie dans une vidéo partagée sur le compte Twitter de la marque française.

« Une sensation incroyable »