Formule 1

Formule 1 : Valtteri Bottas affiche ses doutes pour le titre !

Publié le 12 octobre 2020 à 15h35 par La rédaction

Contraint à l'abandon après un week-end solide, Valtteri Bottas a perdu de précieux points dans la course au titre. Alors que le pilote finlandais reconnaît la minceur de ses chances, il veut aussi y croire jusqu'au bout.

Lewis Hamilton a écrit l'histoire. Au Grand Prix de l'Eifel, ce dimanche, le pilote britannique s'est imposé devant Max Verstappen et Daniel Ricciardo. Cette 91e victoire permet au sextuple champion du monde d'égaler Michael Schumacher. Mais aussi de s'en rapprocher quant aux titres mondiaux. Dominateur ce samedi lors des essais, Valtteri Bottas partait de la pole position. En confiance après un Grand Prix de Russie remporté, le pilote finlandais n'a pas atteint le drapeau à damier et a lâché beaucoup de points. D'autant que le leader, son coéquipier, est monté sur la plus haute marche du podium. Désormais, Hamilton compte 69 points d'avance sur Bottas. Soit près de trois courses d'avance. Un fossé.

« Il faudrait un miracle, mais pas question d'abandonner »