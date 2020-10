Formule 1

Formule 1 : L'avenir de Romain Grosjean remis en cause !

Publié le 11 octobre 2020 à 15h35 par La rédaction

Alors que Haas n'a encore confirmé aucun pilote pour 2021, la place de Romain Grosjean est plus que jamais en danger. Et la patron de l'écurie a prévenu ses deux pilotes.

La grille 2021 se remplit. Petit à petit. Les baquets non-attribués se comptent sur les doigts de la main et les pilotes le savent. Les opportunités restent les volants d'Alfa Romeo et de Haas Racing, deux écuries dans le giron de Ferrari, leur motoriste. Les talents de la Ferrari Driver Academy pourraient donc prendre ces dernières places. Et du côté d'Haas, la situation est particulière. L'avenir de Romain Grosjean et Kevin Magnussen est donc des plus incertains. Avec Mick Schumacher, Callum Ilott et Robert Schwartzman à la porte, une autre menace pèse. L'écurie américaine pourrait être rachetée par Dmitry Mazepin, déjà propriétaire d'une écurie de Formule 2.

« J'espère qu'ils parlent à d'autres équipes »