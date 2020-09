Formule 1

Formule 1 : Romain Grosjean fait le point sur son avenir !

Publié le 24 septembre 2020 à 18h35 par La rédaction

Auteur d’une nouvelle saison de Formule 1 compliquée chez Haas, Romain Grosjean n’est pas encore assuré de conserver son baquet pour la saison prochaine. Le Français fait le point sur son avenir.

La saison 2020 de Formule 1, encore une fois outrageusement dominée par Mercedes, reprend ses droits ce week-end avec le Grand Prix de Russie ! Et tandis que les écuries préparent déjà la saison 2021, il y a du mouvement chez les pilotes ! Outre Fernando Alonso qui fera son retour sur les circuits avec Renault, Sebastian Vettel quittera Ferrari pour rouler sous les couleurs de l’écurie Racing Point, qui deviendra Aston Martin l’an prochain. Pendant ce temps, d’autres pilotes ne savent pas encore de quoi leur avenir sera fait, et c’est le cas de Romain Grosjean.

Grosjean privilégie la F1, mais n’exclut pas d’autres pistes