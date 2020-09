Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso justifie son grand retour !

Publié le 23 septembre 2020 à 11h35 par A.M.

Alors que Fernando Alonso fera son grand retour en Formule 1 la saison prochaine, le double champion du monde a justifié son choix.

Après deux ans d'absence, Fernando Alonso reviendra en Formule 1 la saison prochaine. Après des expériences au Dakar, au 24 Heures du Mans ou encore aux 500 Miles d'Indianapolis, l'Espagnol fera son retour en F1 en 2021 au sein de l'écurie qui lui avait offert ses deux titres mondiaux en Formule 1 : Renault, qui deviendra Alpine la saison prochaine. Bien qu'il sera difficile de viser un titre dans un an, Fernando Alonso nourrit toutefois de belles ambitions pour le futur. Mais selon lui, l'important était ailleurs.

«J’ai besoin d’un volant dans mes mains tous les 15 jours»