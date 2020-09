Formule 1

Formule 1 : Les vérités de Charles Leclerc sur les difficultés de Ferrari

Publié le 22 septembre 2020 à 22h35 par T.M.

Alors que la saison de Ferrari est plus que compliquée, Charles Leclerc se veut optimiste pensant aux jours meilleurs qui arrivent pour la Scuderia.

De par son histoire, Ferrari est une écurie qui domine en Formule 1. Or, cette saison, c’est loin d’être le cas pour la Scuderia. En effet, les monoplaces de Charles Leclerc et Sebastian Vettel affichent un niveau très décevant, ne permettant même pas aux deux pilotes de pouvoir lutter pour les premières places, quand ils arrivent encore à terminer les Grands Prix. C’est donc de loin que Ferrari regarde la nouvelle domination de Mercedes cette saison. Une situation qui est forcément difficile à accepter comme la reconnu Charles Leclerc, qui espère ramener son équipe vers la sommets dans les prochains mois.

« C’est un mauvais moment à passer »