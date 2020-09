Formule 1

Formule 1 : Toto Wolff s’exprime sur son avenir et celui d’Hamilton

Publié le 19 septembre 2020 à 15h35 par La rédaction

Alors que l’écurie Mercedes réalise une nouvelle saison fantastique dans le sillage d’un Lewis Hamilton injouable, Toto Wolff et son pilote star ne sont toujours pas certains de continuer l’aventure la saison prochaine.

Cette saison comme pour les précédentes, tout baigne du côté de l’écurie Mercedes. Lewis Hamilton caracole en tête du classement du championnat du monde, et ne pointe désormais plus qu’à une victoire en Grand Prix (90) du record de Michael Schumacher (91). Pourtant, en coulisse, l’avenir de l’écurie semble incertain. Ébranlée par des rumeurs de rachat par le groupe Ineos qui ont depuis été démenties, Mercedes n’a pas encore prolongé le sextuple champion du monde. Malgré tout, celui-ci a tenu à rassurer sur son avenir.

« Il faut que cela se fasse cette saison »