Formule 1

Formule 1 : Verstappen se prononce sur un retour de Gasly !

Publié le 12 septembre 2020 à 20h35 par La rédaction mis à jour le 12 septembre 2020 à 20h40

Vainqueur du Grand Prix d’Italie dimanche dernier, Pierre Gasly a suscité de nombreuses interrogations sur un éventuel retour chez Red Bull. Questionné sur le sujet, le numéro 1 de l’écurie, Max Verstappen, a tenu à tempérer l’effervescence qui règne autour du Français.

Depuis sa victoire à Monza, le nom de Pierre Gasly est sur toutes les lèvres. Rétrogradé chez AlphaTauri après des performances décevantes lors de la saison 2019, le Français ne cesse de progresser maintenant qu’il est dans l’antichambre de Red Bull. Alors que l’écurie a d’ores et déjà annoncé qu’un retour du pilote tricolore n’était pas encore au programme, c’est le leader de Red Bull, Max Verstappen, qui s’est exprimé sur le sujet au micro de Reuters, dans des propos relayés par NextGen Auto.

« Pas important d'avoir un équipier très fort »