Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly dévoile le message d'Emmanuel Macron après Monza !

Publié le 7 septembre 2020 à 22h35 par La rédaction

La victoire de Pierre Gasly à Monza a fait des émois. Ce premier succès français en F1 depuis 24 ans a été chaudement accueilli et les messages ont été nombreux pour Pierre Gasly. Avec en prime des félicitations d'Emmanuel Macron.

Pierre Gasly a marqué l'histoire du sport automobile français. Sa victoire à Monza met fin à une disette de 24 ans sans victoire pour les tricolores, entamée au GP de Monaco 1996 avec le succès d'Olivier Panis. Au terme d'un Grand Prix d'Italie totalement fou, Pierre Gasly est le premier pilote à avoir franchi le drapeau à damier. Un exploit félicité par de nombreux pilotes comme Sebastien Grosjean, Charles Leclerc ou encore Lewis Hamilton. Mais le pilote d'Alpha Tauri a aussi reçu un coup de fil du Président français.

« Le pays est très fier de ce que j'ai accompli »