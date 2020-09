Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly raconte sa journée folle à Monza !

Publié le 7 septembre 2020 à 20h35 par La rédaction

La Marseillaise a résonné pour la première fois depuis 1996 en Formule 1. Ce dimanche, Pierre Gasly a remporté le GP d'Italie. Félicité par tout le paddock, le pilote d'Alpha Tauri revient sur son incroyable journée.

24 heures après, le rêve est toujours là. Sur le podium de Monza, Pierre Gasly avait du mal à réaliser son exploit. Le pilote d'Alpha Tauri est devenu le 13e français à s'imposer en Formule 1. Après 18 mois compliqués, avec une rétrogradation de Red Bull vers Toro Rosso, Gasly a donné la meilleure des réponses. De son podium au Brésil en fin de saison dernière à cette victoire à Monza, le Français s'impose comme un des pilotes les plus talentueux de la grille. Son succès a lancé une vague de félicitations, d'Hamilton à Leclerc, dépassant même le cadre de la Formule 1 avec les messages de Kylian Mbappé ou Neymar.

« Je viens de passer 24 heures de pure folie »