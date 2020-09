Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly s'enflamme après son succès historique en Italie !

Publié le 6 septembre 2020 à 19h35 par La rédaction

C'est la surprise de ce week-end. A bord de son Alpha Tauri, Pierre Gasly a remporté le Grand Prix d'Italie. C'est la première victoire française en Formule 1 depuis 24 ans. A l'issue de la course, le pilote n'a pas caché sa satisfaction.

Incroyable sensation à Monza ! Pierre Gasly, auteur jusque-là d'un seul podium en Formule 1, est monté sur la plus haute marche du podium. Après une course incroyable, le Français devance Carlos Sainz (McLaren) et Lance Stroll (Racing Point). Le Grand Prix d'Italie a été marqué par le double-abandon de Ferrari, une première à Monza depuis 1995, dont le terrible accident de Charles Leclerc qui a provoqué un drapeau rouge. Et le restart a totalement relancé la course, comme la pénalité reçue par Lewis Hamilton. Au bout des 53 tours, Pierre Gasly est donc devenu le 13e français vainqueur en Formule 1, le premier depuis Olivier Panis en 1996.

« C'est très difficile de réaliser »