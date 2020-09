Formule 1

Formule 1 : Red Bull, Hubert… Gasly explique comment il a remonté la pente !

Publié le 1 septembre 2020 à 22h35 par H.G.

Alors qu’il a connu de nombreuses difficultés la saison dernière, aussi bien professionnelles que privées, Pierre Gasly a expliqué comment il était parvenu à ne pas s’effondrer après de tels épisodes.

L’année 2019 fut loin d’être de tout repos pour Pierre Gasly. Sur le plan sportif, le Français a fini par payer son manque de résultats chez Red Bull en étant rétrogradé lors de la trêve estivale. Ainsi, le pilote de 23 ans est retourné chez Toro Rosso, devenue AlphaTauri cette saison, chose qui ne l’a malgré tout pas empêché d’arriver sur le podium du Grand Prix du Brésil. Cependant, cette difficulté professionnelle, qui s’est finalement bien finie, n’est rien face au drame personnel ayant frappé Pierre Gasly, à savoir le décès de son ami d’enfance Anthoine Hubert lors du Grand Prix de Belgique en Formule 2. Un épisode évidemment très difficile pour l’ancien coéquipier de Max Verstappen, qui a expliqué comment il était parvenu à remonter la pente rapidement pour ne pas être brisé.

« Je ne suis pas quelqu’un qui abandonne »