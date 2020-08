Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly revient sur l’énorme décision de Red Bull !

Publié le 27 août 2020 à 12h35 par T.M. mis à jour le 27 août 2020 à 12h36

Arrivé chez Red Bull la saison dernière, Pierre Gasly a finalement été rétrogradé chez Toro Rosso en cours de saison. Un épisode sur lequel est revenu le Français.

A l’occasion de la saison 2019, Pierre Gasly est passé par tous les états. Pour le Français, cela avait bien commencé avec une arrivée chez Red Bull en tant que coéquipier de Max Verstappen. Toutefois, le Français n’a pas confirmé les espoirs placés en lui et en cours de saison, son écurie a pris une décision radicale. Gasly a ainsi été rétrogradé chez Toro Rosso quand Alexander Albon a, lui, récupéré le baquet chez Red Bull. Un énorme choix qu’il a bien évidemment fallu digérer. C’est ce qu’a fait le principal intéressé en brillant en course, réussissant notamment à grimper sur le podium lors du Grand Prix du Brésil. Il n’empêche que Pierre Gasly garde toujours cet épisode en travers de la gorge.

« Assez dur et probablement injuste »