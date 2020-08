Formule 1

Formule 1 : Le patron de Verstappen lance un avertissement à Hamilton !

Publié le 21 août 2020 à 16h35 par La rédaction

Deuxième au classement des pilotes derrière Lewis Hamilton, Max Verstappen risque d’avoir du mal à rattraper le pilote de Mercedes. Cependant, Red Bull croit dur comme fer aux chances de victoire finale de son pilote.

La suprématie de Lewis Hamilton s’est encore illustrée au GP d’Espagne. Le pilote Mercedes s’est imposé devant Max Verstappen assurant un peu plus son avance au classement des pilotes. Un retour à la normal après la victoire du pilote de Red Bull au GP du 70ème anniversaire de la F1 grâce à la très belle stratégie mise en place par son écurie. Toutefois, la saison n’est pas encore terminée et l’écurie de Max Verstappen n’a pas encore déposé les armes comme l’ont montré les récentes déclarations de Christian Horner, patron de Red Bull, qui a loué les performances de son pilote : « Il a été en feu cette année et il a maintenant cinq ans d’expérience en Formule 1 derrière lui, donc il est vraiment notre leader » . Et Horner n'a pas manqué d'en remettre une couche sur Verstappen, prévenant au passage Hamilton.

« Est-ce que Verstappen peut rattraper Hamilton ? Oui »