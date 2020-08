Formule 1

Formule 1 : Toto Wolff pousse un gros coup de gueule dans l’affaire Racing Point !

Publié le 18 août 2020 à 13h35 par La rédaction

Accusé par certaines écuries d'être complice dans la mise en oeuvre de la voiture de Racing Point, Toto Wolff a poussé un gros coup de gueule.

En pleine saison F1, un feuilleton continue de faire parler de lui. Celui de Racing Point. L’écurie britannique est accusée depuis plusieurs semaines d’avoir copié certaines pièces et a écopé d'un retrait de 15 points au championnat des constructeurs et d'une amende de 400 000 €. Des sanctions qui auraient dû mettre fin aux débats mais c’est tout le contraire qui est en train de se passer. Le directeur de Red Bull, Christian Horner, a laissé entendre que Mercedes serait impliquée dans l’échange d’informations avec Racing Point. Des déclarations qui n’ont pas du tout plus au patron de l’écurie allemande à savoir, Toto Wolff qui a tenu à faire passer un gros coup de gueule envers ses détracteurs…

« Ses accusations sont des foutaises »