PSG : Coup de poker sur le mercato, il hallucine

Pierrick Levallet

Après avoir vécu une première saison délicate au PSG, Vitinha s'est totalement transformé. L'arrivée de Luis Enrique sur le banc parisien a fait du bien au milieu de terrain portugais, qui avait déjà vécu une expérience mitigée à Wolverhampton. Malgré tout, le joueur de 24 ans a su tirer profit de son passage en Premier League pour s'imposer au FC Porto avant de débarquer au PSG. Romain Saïss se veut d'ailleurs surpris par l'envergure que l'international portugais a prise chez les Rouge-et-Bleu.

Le mercato de 2022 n’a pas été une franche réussite au PSG. Mais certains ont malgré tout fini par tirer leur épingle du jeu. C’est notamment le cas de Vitinha. Alors qu’il vivait un véritable calvaire sous les ordres de Christophe Galtier la saison passée, l’international portugais s’est totalement métamorphosé avec l’arrivée de Luis Enrique sur le banc parisien.

Vitinha flambe au PSG

Après le départ de Marco Verratti l’été dernier, Vitinha est devenu le véritable leader de l’entrejeu du PSG. Luis Enrique lui accorde une confiance absolue et a même fait de lui son numéro 1 au milieu de terrain. Mais avant de débarquer au PSG, Vitinha a connu un passage plutôt mitigé à Wolverhampton entre 2020 et 2021. Malgré tout, Romain Saïss a salué le coup de poker du joueur de 24 ans, qui a profité de son expérience en Premier League pour s’imposer au FC Porto.

«Je mentirais si...»