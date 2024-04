Mbappé s’en va, le PSG a choisi sa nouvelle star

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat à l'issue de la saison, Kylian Mbappé va quitter le PSG afin de s'engager avec le Real Madrid. Par conséquent, après Lionel Messi et Neymar, le club de la capitale va laisser filer une nouvelle star. Et son successeur ne sera probablement pas un nouveau joueur, mais cela pourrait bien être Luis Enrique.

C'est un secret de Polichinelle, Kylian Mbappé va prochainement quitter le PSG afin de s'engager avec le Real Madrid. Un départ qui va pousser le club de la capitale à accélérer sur son nouveau projet initié l'été dernier avec les départs de Lionel Messi et Neymar, ou encore de Sergio Ramos et Marco Verratti. Le PSG veut un projet plus axé sur le collectif et donc plus nécessairement sur des stars. Le départ de Kylian Mbappé, bien qu'il ne soit pas voulu, va donc contraindre le club parisien à poursuivre sur cette voie.

Mbappé : Le PSG a trouvé son successeur ! https://t.co/Eub0xZCOj4 pic.twitter.com/RcqwapVT40 — le10sport (@le10sport) April 30, 2024

Luis Enrique, la nouvelle star du projet QSI ?

D'ailleurs, selon les informations de L'EQUIPE , pour remplacer Kylian Mbappé, le PSG ne cherchera pas à recruter un nouveau joueur. En effet, pour incarner le projet parisien, c'est Luis Enrique qui pourrait être choisi. Le coach espagnol est la nouvelle star du PSG et sa première saison à Paris confirme que, par ses idées et son tempérament, il est parfaitement en mesure d'être le leader du projet QSI. Il ne faudra donc plus dire le PSG de Mbappé, mais bien le PSG de Luis Enrique.

Une prolongation de contrat déjà dans l'air