Mbappé : Le PSG a trouvé son successeur !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sans surprise, Kylian Mbappé va quitter le PSG à l’issue de la saison. L’attaquant française va s’engager avec le Real Madrid, ce qui pousse le club de la capitale à dénicher son successeur. Dans cette optique, le PSG a décidé de tout miser sur Xavi Simons, actuellement prêté au RB Leipzig.

Le prochain mercato estival sera l'occasion pour le PSG de tenter de dénicher le remplaçant de Kylian Mbappé. Et pour cause, l'attaquant français ne va pas prolonger son contrat et s'engagera donc avec le Real Madrid.

Xavi Simons, la priorité du PSG

Et pour le remplacer, le PSG ne cherchera pas à investir sur une grande star. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, la priorité du club parisien se nomme Xavi Simons, actuellement prêté au RB Leipzig où il réalise une excellente saison. Cependant, il faudra se montrer persuasif puisque le club allemand ne compte pas lâcher l'affaire comme l'a récemment expliqué Marco Rose.

Le RB Lepzig ne compte pas lâcher l’affaire