Formule 1

Formule 1 : Ferrari fait une grande annonce pour les débuts de Mick Schumacher en F1 !

Publié le 16 août 2020 à 14h35 par A.M.

Membre de la Ferrari Driver Academy, Mick Schumacher réalise une deuxième saison plutôt convaincante en Formule 2. A tel point que Mattia Binotto ouvre la porte de la F1 au fils du septuple Champion du monde.

Après une première saison poussive en Formule 2, Mick Schumacher reconnaissait lui-même qu'il devait progresser. C'est chose faite puisqu'il réalise une saison 2020 plus convaincante. Après cette année dans l'antichambre de la Formule 1, le fils du septuple champion du monde sait qu'il est très attendu et qu'il doit prouver qu'il est en mesure de prétendre à un baquet dans la catégorie reine. Et dans cette optique, tous les regards se tournent vers la Scuderia puisque Mick Schumacher est membre de la Ferrari Driver Academy. Et comme l'explique Mattia Binotto, l'écurie italienne cherche à lui trouver une place en Formule 1, dans une équipe secondaire pour commencer.

Binotto veut placer Schumacher en F1